Italia-Turchia oggi in tv | orario e diretta streaming Europei U22 volley femminile 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tutto pronto per, partita valevole per il Gruppo I della fase finale degliU22di. Ultimo impegno del girone per le ragazze di Marco Mencarelli, che vanno a caccia della terza vittoria davanti al proprio pubblico per lanciarsi nel migliore dei modi verso le semifinali. Le azzurrine, infatti, arrivano da tre netti 3-0 rifilati a Lettonia ed Ucraina ma ora hanno bisogno di un’altra grande prestazione per fermare la compagine turca allenata dall’no Luca PIeragnoli, anch’essa reduce da due successi in tre set. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 di mercoledì 3 luglio al Palazzetto Dello Sport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce, in