I nuovi dati sul cancro ad Acerra non sono divisi per distretto sanitario | la mia proposta formale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In data 28 giugno 2024, avendo ben cura di non invitarci neanche come uditori, è stato presentato l’aggiornamento 2019 deiepidemiologici pessimi – presentati ad ottobre 2023 – che hanno visto la città di, in cui opera il più grande inceneritore di Italia, accusare idi incidenza dipeggiori di Italia per il periodo 2013-2018. Va rilevato immediatamente che l’aggiornamento presentato, al contrario di quanto fatto nell’ottobre 2023, non ha proceduto ad illustrare isudperdella Asl. Il dato riportato di incidenza di, elevato oltre la media nazionale (697/10mila abitanti), appare comunque di gran lunga inferiore a quello dei soli maschi del solodinel periodo 2013-2018 (1047/10mila).