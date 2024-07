Giugliano | giovanissimi armati con fucili rapinano supermercato ma i carabinieri li attendono all’uscita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Napoli, 3 luglio 2024 –(uno di loro è minorenne),cone decisi a rapinare un: è successo ain Campania, in via Mugnano, poco lontano dalle porte di Napoli. La razzia è durata poco: ili hanno aspettati fuori e sono intervenuti immediatamente. Tempestiva, quindi, la chiamata al 112 che ha allertato i militari della rapina in atto. I ladri, di 22 e 17 anni, sono scesi da una Fiat Panda – anche questa rubata – con indosso degli scaldacolli a coprire il volto. Ma mentre stavano assaltando il negozio, idella sezione operativa di Marano si stavano preparando a bloccare ogni tentativo di fuga. Poco dopo l’uscita, la resa: la coppia di rapinatori ha consegnato le armi e i circa 450 euro appena sottratti al cassiere.