Gemma Galgani di Uomini e Donne commenta i cavalieri del programma | Solo uno mi intrigava

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La storica dama piemontese ha parlato della sua esperienza nell'ultima stagione del dating show e hato il percorso di Ida Platano nel Trono Classico. Anche quest'annoha animato il parterre del Trono Over di. Nonostante l'impegno, ha mantenuto un occhio attento anche sul Trono Classico, dove sedeva la sua amica Ida Platano. Purtroppo, l'esperienza della tronista è terminata negativamente: entrambi i suoi corteggiatori, Pierpaolo Siano e Mario Cusitore, si sono rivelati non all'altezza delle aspettative della ex di Riccardo Guarnieri.e idiL'ultima stagione del dating show di Maria De Filippi si è conclusa da qualche settimana, ma i suoi protagonisti continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica.