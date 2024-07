Francia Bardella rifiuta il confronto con l’unica leader donna a sinistra Proteste per l’esclusione della rivelazione dei Verdi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pronto a dibattere con tutti, ma non con. La stella del Rassemblement Nationa Jordannell’ultima campagna elettorale ha affontato due faccia a faccia televisivi: è stato sul plateau di BFMTV con il primo ministro Gabriel Attal e il portavoce de la France Insoumise, dopo pochi giorni ha fatto un secondo round con il macroniano e ildei Socialisti. Ora che, alla vigilia del voto decisivo per la composizione dell’Assemblea nazionale, avrebbe dovuto confrontarsi in diretta tv anche con la segretaria degli Ecologisti-EELV Marine Tondelier, ha annullato tutto. Prima ha chiesto che al suo posto ci fosse Jean-Luc Mélenchon. Poi, incassato il no del politico, ha optato per togliere la disponibilità al dibattito con la soladel Nuovo fronte popolare.