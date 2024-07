Cerciello Rega sconto di pena agli americani nell’appello bis | 15 anni e 2 mesi a Elder 11 anni e 4 mesi a Hjorth

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dai due ergastoli inflitti in primo grado ad una sentenza di appello bis che fissa le pene a 15e duee 11e quattrodi carcere le pene. E’ il percorso giudiziario dei due studenti, Finnegan Leee Gabriel Natale, accusati della morte di Marioucciso con 11 coltellate la notte del 25 e il 26 luglio del 2019 in strada a Roma. I giudici della Corte d’Assise di appello, dopo che la Cassazione aveva disposto un nuovo processo di secondo grado, hanno ulteriormente ridotto le condanne che erano state di 24pere 22 per. I giudici hanno fatto cadere le aggravanti, ammesso il rito abbreviato e questo ha portato ad una sensibile diminuzione deglida scontare in carcere. In particolare perè arrivata anche una assoluzione, perché il fatto non costituisce reato, per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.