Benetton propone la solidarietà fino al 40% i sindacati fanno muro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ponzano Veneto (Treviso), 3 luglio 2024 – Contratti dial gruppol’applicazione dei contratti dia tutti i lavoratori, tranne alcuni comparti,al 40% per sei mesi prorogabili, ma le organizzazioni sindacali respingono la possibilità di intesa per un “accordo così penalizzante”. Lo riferiscono le stesse sigle sindacali dopo un incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri con i delegati aziendali e le rappresentanze sindacali interne (Rsu). A giugno era stato Claudio Sforza, il manager del dopo Massimo Renon, a parlare di ammortizzatori sociali, dal suo profilo Linkedin. Renon aveva assicurato che non ci sarebbero stati licenziamenti, nonostante le difficoltà. Sforza aveva anche indicato la sua strategia,che comprenderebbe anche la chiusura di punti vendita che non rendono.