Bari | domani concerto di Irene Grandi Notti di stelle summer

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Grande attesa per il penultimo appuntamento della rassegnadi: giovedì 4 luglio, alle ore 21, presso il Cortile dell’Università degli Studi di(ingresso Piazza Umberto), l’iconica artista della musica italianasarà protagonista di “Io in blues”. Questo progetto rappresenta sin dalla nascita il suo atto d’amore verso il blues, un genere che ha profondamente influenzato la musica moderna in tutte le sue forme, dal soul al rap, dal jazz al rock, fino al funk. La camaleontica artista fiorentina, sempre pronta a reinventarsi, a esplorare nuovi orizzonti musicali, trasmette questa sua attitudine in tutta la sua eclettica produzione artistica: dalla reinterpretazione deiclassici italiani e internazionali in chiave jazz con Stefano Bollani, alla videoarte con i Pastis, dal pop della sua carriera solista all’opera rock The Witches Seed, composta da Stewart Copeland, in cui ha recitato come protagonista.