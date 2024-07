Tutti gli album più attesi del mese di luglio 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Tra glipiùdeldi, grande spazio ai big internazionali come Deep Purple e Kasabian con i nuovi lavori in studio. L’ottavodei Kasabian, Happenings sarà disponibile dal 5: Pizzorno e soci ritornano a distanza di due anni dal precedente The Alchemist’s Euphoria. La band di Leicester ha annunciato Happenings come un disco gioioso ed ispirato dai live psichedelici delle band degli anni Sessanta. Il singolo Algorithms è stato rilasciato nel giugno 2023 seguito da Call, Coming Back To Me Good e Darkest Lullaby. Di seguito la tracklist Darkest Lullaby Call 3 How Far Will You Go Coming Back To The Good GOAT Passengers Hell Of It Italian Horror Bird In A Cage Algorithms Deep Purple, Kasabian eglidiSette giorni dopo, il 12uscirà X’s dei Cigarettes After Sex, terzodella dream pop band di El Paso.