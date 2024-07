Ragazzi sempre più fragili Il progetto di salvataggio | dalla richiesta di aiuto al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Giovanipiù: ci pensa Novo Millennio. Consulenze e formazione per promuovere la salute mentale per piccoli gruppi di adolescenti e giovani dai 14 ai 25 anni con difficoltà evolutive otà di confine, per genitori e operatori di agenzie educative (con il bando Giovani generazioni). Si chiama “Mind Matters“ (letteralmente “la mente conta“) il nuovolanciato ieri con il supporto di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Obiettivo: individuare situazioni a rischio, mappare risorse individuali e territoriali, accompagnare alla consapevolezza e alla definizione di una domanda di. Il percorso offrirà un sostegno psico-educativo individualizzato ai giovani che frequentano il Centro diurno per la salute mentale Stellapolare (che gestisce 50), ma che possono essere segnalati anche da scuola e famiglia, per esempio per crisi di panico a scuola.