Meloni | l' Italia cresce più di altri

(Di martedì 2 luglio 2024) 11.51 "L'economiana stando più di altre nazioni, nonostante il rallentamento dell'economia mondiale e la delicata situazione internazionale". Così la premierin un messaggio all' assemblea dell'Ania."I dati macroeconomici sono positivi",ci sono "segnali di fiducia nel futuro della nostra economia",il governo li vuole "valorizzare". E il ministro Giorgetti: "Il gioco di squadra tra pubblico e privato è una necessità, per conciliare obiettivi per i servizi ai cittadini, sostenibilità dei conti pubblici e la crescita".