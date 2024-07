L’orso albino che viaggia avanti e indietro

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 2 luglio 2024) Una segnalazione che ci avete inviato linkava un video in inglese, un video che ci ha fatto sorridere – ma prima che diventi virale anche in versione italiana abbiamo pensato di fare cosa utile spiegando di cosa si tratta. Il video è questo: Lo si trova condiviso su X, TikTok, Facebook e probabilmente altri canali social. È virale perché fa ridere, ma di persone convinte che sia vero se ne vedono troppe nei commenti, pertanto abbiamo pensato potesse essere utile smentirlo prima che venisse a sua volta tradotto in italiano da qualche furbetto a caccia di viralità. Non c’è molto da dire, la storia raccontata nel video è quella di un orso brunoerroneamente identificato come orso polare e trasportato al Polo Nord da un’organizzazione di protezione degli animali.