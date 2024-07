LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | micidiale attacco di Pogacar Vingegaard si stacca!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.43passa per primo sul Galibier e prende 8 secondi di abbuono. Lo sloveno sta spingendo anche in discesa. 16.43 Sono circa 5 i secondi di differenza tra. 16.42 Rimane lì, che ha perso nel momento in cui bisognava rilanciare la biciletta dopo il tornante. Mancano 300 metri al traguardo del GPM 16.41 Ha preso qualche metronel rilancio dopo il tornante. 16.41 Continua a spingere lo sloveno, resiste il danese. 16.41 Risponde subito, perde qualche metro Evenepoel. 16.41 SCATTA!! 16.40 Ultimo chilometro del Galibier. Sembra ormai scongiurato unvero e proprio, vedremo se qualcuno farà la volata per transitare per primo sul traguardo.