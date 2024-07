Consigliere comunale a soli diciannove anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Lorenzo Dall’Olio, vent’da compiere, è il più giovaneeletto nell’ultima tornata elettorale. Ha svolto l’attività di rappresentante d’istituto dal 2021 al 2023 al liceo Lorenzini di Pescia. Assicuratore, è studente universitario di Economia e Commercio a Firenze. Capolista del Partito Democratico in appoggio a Claudio Del Rosso, è entrato in consiglio e attende l’insediamento. "Montecatini, nonostante le tumultuose elezioni da poco finite con un risultato molto particolare, ha deciso di voltare pagina – sostiene –: in questi giorni la nostra nuova amministrazione sta procedendo alle operazioni preliminare per avviare un nuovo corso per la città. Ho deciso di candidarmi proprio perché vedo grandi possibilità a Montecatini: è una città unica, ma non può continuare ad essere ’un alunno bravo che non si applica’, e quindi deve avere determinate valorizzazioni che oggi non sono presenti.