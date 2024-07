Bce e Fed tornano a capirsi I dubbi di Lagarde via Sintra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 luglio 2024) A giugno fu divorzio, ora forse potrebbe esserci un ripensamento. Un mese fa la Banca centrale europea ha tagliato, dopo quasi due anni e dieci rialzi, il costo del denaro, portandolo al 4,25%. Sancendo così la separazione dalla Federal Reserve, che i tassi non li vuole ancora ridurre, a meno che l’inflazione americana non cominci a dare reali e concreti segni di cedimento strutturale. Difficile pensare che possa avvenire con un mercato del lavoro, quello statunitense, a pieno regime e un’economia tutto sommato su di giri. Dunque, poche settimane fa, la Bce ha interrotto la storica tradizione che vuole l’Europa accodata alle decisioni di politica monetaria americane. Ora però, dal Forum di, in Portogallo, l’annuale appuntamento delle banche centrali organizzato proprio dall’Eurotower, Christineha raffreddato gli animi.