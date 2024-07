UFFICIALE ? Cuadrado dopo Audero | l’Inter comunica un altro addio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Juanlascia. Arriva il secondoto del club,quello di Emil. Il colombiano viauna stagione.TO – “Una stagione in nerazzurro e la conquista dello Scudetto della Stella: Juansi salutano. L’esterno colombiano, arrivato nell’estate del 2023, ha collezionato 12 presenze complessive: 10 in campionato e 2 in Champions League. A, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista. Grazie, Juan!“. L’ex giocatore della Juventus chiude dunque la sua mini esperienza ale lo fa con la vittoria dell’ennesimo scudetto della sua carriera. Da capire il suo futuro.lascia: dubbi sul suo futuro DUBBI – Se per gli altri interisti a fine contratto, il futuro sembra leggermente più chiaro, perinvece ancora più di qualche dubbio resta.