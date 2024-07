Italiano lingua di studio e cultura convegno a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024), 3 luglio 2024 - L'comedidiè al centro dell'incontro internazionale 'Italianisti del mondo' in programma mercoledì 3 e giovedì 4 luglio all'Università di, nell'ambito delle manifestazioni per il centenario dell'Ateneo. L'iniziativa, promossa dall'Associazione degli italianisti (Adi), è realizzata in collaborazione con il dipartimento di lettere e filosofia e il centro studi Aldo Palazzeschi dell'Ateneo fiorentino e riuniràsi e docenti die letteratura italiane di 30 associazioni e 39 università di tutto il mondo, dall'Argentina alla Nuova Zelanda, dalla Corea del Sud al Sudafrica, dalla Norvegia al Giappone. L'incontro è ospitato nell'Aula magna del Rettorato a(riservato agli iscritti e fruibile in diretta streaming sul canale YouTube del centro Palazzeschi).