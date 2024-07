Il Gladiatore II | le prime foto ufficiali mostrano l’azione nell’arena!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 1 luglio 2024) IlII: le! Sono state diffuse tramite Vanity Fair ledi IlII. Il sequel ha come nuovo protagonista Paul Mescal, che interpreta la versione adulta di Lucius, il giovane nipote di Commodo (interpretato da Joaquin Phoenix nel film originale). Oltre al protagonista Mescal, leanche Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn e Connie Nielsen che torna nei panni di Lucilla. View this post on Instagram A post shared by Vanity Fair (@vanityfair) View this post on Instagram A post shared by Vanity Fair (@vanityfair) Ilè uscito nel 2000 ed è diventato subito un successo sia di critica che commerciale.