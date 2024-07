Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime in campo | le incredibili immagini fanno il giro del mondo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Minuto 105 di una partita lunghissima, difficilissima, quella tra Portogallo e Slovenia. Con i lusitani, favoriti, che per tutta la sfida hanno cercato di sfondare il muro avversario, rischiando anche qualcosa di tanto in tanto sulle ripartenze avversarie. Sbattendo però puntualmente contro un muro umano alto quasi due metri, il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak. Partita che si trascina ai supplementari, dopo lo 0-0 nei novanta minuti. E proprio alla fine della prima frazione, ecco il colpo di scena: Diogo Jota giù in area, l'arbitro italiano Orsato conferma dopo un check con il var. Sul pallone, ovviamente,, all'ultimo Europeo della sua leggendaria carriera con la maglia del Portogallo. E succede l'incredibile. Un'immagine che passerà alla storia del calcio.