Costi alle stelle e calo degli ordini | Ripresa lontana senza incentivi

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Costruire legami forti all’interno della filiera, tessere un diverso rapporto tra committenti e contoterzisti che vivono entrambi una fase di grande sofferenza e attuare quelle misure urgenti per il comparto moda che abbiamo chiesto con forza a governo e Regione, auspicando un deciso cambio di rotta nel contesto europeo e internazionale. Tutto questo, se realizzato in tempi brevi, potrebbe aiutare il distretto a tutelare la filiera". Guardando alla crisi che morde il comparto moda eprospettive future, Claudio Bettazzi, presidente di Cna Toscana Centro mette in chiaro le opzioni percorribili per aprire una fase nuova. Qual è lo scenario nel sistema produttivo attuale e come si riflette sul distretto tessile? "La preoccupazione per quanto sta accadendo nello scacchiere europeo e internazionale è altissima, glinon ci sono, e tra gli imprenditori domina un’incertezza che paralizza investimenti, export, e quindi l’intera economia.