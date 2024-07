Basket l’Italia deve fare gruppo senza Simone Fontecchio Il collettivo per cercare un nuovo miracolo olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Da San Juan a Parigi, ecco la strada che l’Italproverà a percorrere in questa settimana. Dal Porto Rico alla Francia per il sognodei nostri azzurri, che domani cominceranno il Preaffrontando il Bahrain. Nella notte tra giovedì e venerdì la delicata sfida con i padroni di casa, per poi giocarsi le semifinali e la finale di domenica sera, dove potrebbe esserci l’atteso scontro con la favorita Lituania. Il cammino verso Parigi la squadra di Gianmarco Pozzecco dovrà farlola sua stella,il proprio leader offensivo, quelche negli ultimi due anni si è spesso messo sulle proprie spalle i compagni, trascinandoli alla vittoria.garantiva quasi una media di venti punti a partita alla squadra azzurra e quindi questi punti dovranno essere ridistribuiti tra gli altri giocatori.