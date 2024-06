MotoGP presto per definire il Mondiale 2024 una corsa a due tra Bagnaia e Martin Marquez ha il jolly del Sachsenring…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo 8 delle 20 tappe previste nel calendario della stagione, sembra delinearsi un possibile nuovo testa a testa tra Francescoe Jorgeper il titolo iridato anche se è ancoraper tagliare già definitivamente fuori dai giochi Marce (forse) Enea Bastianini. I primi due sono racchiusi in soli 10 punti, mentre la coppia inseguitrice comincia ad accusare un distacco abbastanza pesante. Il weekend di Assen ha ridotto le quotazioni del fuoriclasse spagnolo otto volte campione del mondo, che ha però la possibilità di rifarsi tra pochi giorni con il “” del Sachsenring. MM93 ha infatti un feeling speciale con il tortuoso (e soprattutto sinistrorso) circuito tedesco, in cui vanta la bellezza di 11 vittorie complessive in carriera, di cui 8 nella classe regina, quindi sarà sicuramente uno dei favoriti per il bersaglio grosso in sella alla Ducati GP23 del team Gresini.