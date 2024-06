Maltempo | Costa M5S ' non basta solidarietà Governo agisca subito'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Quanto sta avvenendo nelle regioni del Nord è figlio diretto della crisi climatica che stiamo vivendo e che era stata ampiamente anticipata dagli scienziati dell'Ipcc. La violenza degli eventi meteorologici lascia inerme un Paese che ha smesso di programmare azioni di prevenzione. Leggo delle parole didel. Nonno: siper mettere in sicuro le persone e per supportare le imprese". Lo afferma Sergio, deputato M5S, vicepresidente della Camera ed ex ministro dell'Ambiente. "Ci sono centinaia di sfollati solo oggi, e un territorio in ginocchio: dobbiamo renderci conto -aggiunge- che abbiamo un tema di migranti climatici interni, nostrani, che, quando le luci della cronaca si spengono, rimangono soli con le loro difficoltà.