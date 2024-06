Il bimbo morto nel pozzo Anche l’educatrice tra gli indagati Cercò di salvare la vita al piccolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Arriva l’iscrizione nel registro degliper-eroe che ha tentato, coraggiosamente, di soccorrere il bambino di 10 anni caduto in unartesiano a Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Un’iscrizione che suscita commozione perché Carmela Caligione, 57 anni, membro della Fondazione Anfass che aveva organizzato l’escursione, si era calata neldi quindici metri, per metà colmo d’acqua, nel disperato tentativo diilVincenzo Lantieri. Era risalita in lacrime, disperata per non essere riuscita ail ragazzino su cui vigilava, grande come un suo nipotino. L’inserimento delnel registro deglirappresenta, tuttavia, un atto dovuto per permetterle di nominare un consulente che possa partecipare, la prossima settimana, all’autopsia del, esame irripetibile che si svolgerà all’obitorio dell’ospedale di Siracusa.