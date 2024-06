Filippo Turetta 225 mila messaggi a Giulia Cecchettin circa 300 al giorno e la lista creata quattro giorni prima di ucciderla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Sono in media 300al, 225.720 in tutto, iinviati dadal gennaio 2022 all’11 novembre 2023, ilin cui l’ha uccisa. Negli ultimi, quellidel delitto, il 22enne diventa ancora più pressante, vuole capire sesi stia vedendo con un’altra persona dal momento che la loro storia è finita. “Dai per favore almeno puoi dirmi se hai iniziato a scriverti con qualche tipo? Siamo migliori amiciper favore. Non hai negato neanche, quindi vuol dire che è vero? È un sì?”, scrive lui. È un crescendo, nel quale lui si dichiara vittima (“Sono uno stecco, non mangio da due. Come puoi pensare di iniziare a frequentare un altro tipo, mi sembra una cosa violentissima nei miei confronti”).