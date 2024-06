Euro 2024 Luciano Spalletti | Io il responsabile del disastro della Nazionale Ma vado avanti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024) “Sono quello che ha più responsabilità, ma è un giochino che non faccio quello di tornare indietro, nella mia vita sono sempre stato attento a quello che devo fare successivamente, indietro non ci posso tornare, è chiaro che per quello che si è visto qualche cosa ho sbagliato, ho tentato di ringiovanire un po’ la squadra, siccome rimango qui, in futuro sarà fatto ancora di più”. Così il commissario tecnico, in conferenza stampa a Casa Azzurri il giorno dopo l’eliminazione agli ottavi di. L'articolo: Io ildel. Maproviene da Ildenaro.it. .