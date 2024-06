Euro 2024 | chi sarà l’arbitro e il VAR di Inghilterra-Slovacchia?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 30 giugno 2024) Breaking: Gli ottavi di finale diproseguono conin lizza per approdare ai quarti di finale contro la Svizzera nel turno successivo. Nonostante le pesanti critiche ricevute, l’è riuscita a concludere in testa al proprio girone, guadagnandosi quello che dovrebbe essere nominalmente un pareggio più generoso contro una delle squadre terze classificate degli altri gironi. Ma in realtà, lafaceva parte dello stranissimo Gruppo D, dove tutti battevano tutti gli altri e pareggiavano le altre partite finendo tutte con quattro punti a testa. Alan Shearer spiega come l’avrebbe potuto vincere glipei FourFourTwo incontra Chidi? Umut Meler (Credito immagine: Getty Images)Umut Meler porterà il fischietto in campo per la terza volta in questo torneo.