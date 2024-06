Chi è e cosa fa il potente e ricco marito di Mara Venier

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 30 giugno 2024) I due hanno festeggiato solamente qualche ora fa diciotto anni di matrimonio. La dedica disul suo Instagram è da brividi. “Domenica In è il mio tallone d’Achille. È più forte di me, ogni anno dico che è l’ultimo ma non riesco a mollare”, è con queste parole cheha di fatto confermato la propria presenza al timone della trasmissione per la prossima stagione. Dovrà mettersi l’anima in pace il, che aspettava di godersi un po’ di meritato riposo insieme a lei nella loro casa ai Caraibi: “Stavolta pensavo davvero fosse l’ultimo perché voglio godermi di più mio, la mia famiglia, la mia casa di Santo Domingo”, ha detto ai microfoni de La Repubblica.è sposata dal 2006, con suoha appena festeggiato 18 anni di matrimonio – notizie.