Onda Pride cortei in 7 città Schlein | Serve legge contro discriminazioni

(Di sabato 29 giugno 2024) Oltre 350mila persone hanno sfilato al Milanoper rivendicare uguali diritti per tutti. Tra loro anche la segretaria del Pd Ellyche ha ribadito a Milano le richieste espresse a Napoli e su cui ha trovato ampia convergenza con il leader del M5s Giuseppe Conte. Le opposizioni al governo Meloni si ricompattano sul matrimonio egualitario, sulla necessità di unala omolesbobitransfobia e di un'altra che aiuti i sindaci a riconoscere i figli delle coppie omogenitoriali. "Una giornata di orgoglio e visibilità per le battaglie dei diritti", ha dettoarrivando al carro del Pd insieme ad Alessandro Zan. La prima battaglia è per unala omolesbobitransfobia sulla scia di quella già presentata dallo stesso Zan e affossata dal Parlamento "con un vergognoso applauso", come ha ricordato l'europarlamentare appena eletto.