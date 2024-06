Fatou | lunedì l’ultimo saluto a scuola poi il ritorno in Senegal

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 29 giugno 2024) Caravaggio. Si terrà1° luglio alle 18, presso le scuole elementari ‘Michelangelo Merisi’, la cerimonia in ricordo della piccolaSarr, la bambina di 11 anni morta dopo essere finita sul fondo di una piscina a Inzago (Milano), durante una gita con il Cre di Caravaggio. Un luogo simbolico scelto dall’amministrazione comunale e dalla famiglia della bimba, visto cheaveva frequentato proprio quelle aule scolastiche. In Italia, hanno detto i parenti, sognava di laurearsi e diventare carabiniera. Giovedì, dopo l’autopsia, la salma è stata restituita ai genitori ed è pronta a farein, nell’isola di Bettenty, doveera nata e cresciuta prima di trasferirsi nella Bassa lo scorso febbraio. L’esame, effettuato all’ospedale Papa Giovanni dal medico legale Matteo Marchesi, non ha chiarito tutti gli aspetti legati al decesso della bimba, motivo che ha spinto la procura di Milano (competente territorialmente per le indagini) a disporre nuovi approfondimenti sui prelievi e su altri reperti autoptici.