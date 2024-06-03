Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 18:45 (Di lunedì 3 giugno 2024) Viabilità 3 GIUGNO 2024 ORE 18.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA SALARIA CODE A MONTEROTONDO SCALO E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI. ANCORA CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA LAGHETTO E ALTEZZA FNOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICATA LA VIA APPIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI MARINO, ALBANO, ARICCIA E GENZANO. SULLA COLOMBO CODE TRA VITINIA E MALAFEDE VERSO ACILIA. SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 18:15 - IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE TRA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA. VIABILITÀ 3 GIUGNO 2024 ORE 18. 05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERMANGONO LE CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 17:45 - FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERMANGONO LE CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA ROMANINA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 17:15 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. SUL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’APPIA. IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’. romadailynews
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