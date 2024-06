Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024)3 GIUGNOORE 18.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SALARIA CODE A MONTEROTONDO SCALO E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI. ANCORA CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA LAGHETTO E ALTEZZA FNOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICATA LA VIA APPIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI MARINO, ALBANO, ARICCIA E GENZANO. SULLA COLOMBO CODE TRA VITINIA E MALAFEDE VERSO ACILIA. SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA.