Serie A 2024 2025 le date della stagione | ecco quando si giocherà

Cresce l'attesa per una nuova, lunghissima e ricchissimadi calcio italiano e non solo. A partire dallaA che scatterà sabato 17 agosto con i primi anticipi con tutte le squadre che andranno a caccia dell'Inter fresca campione d'Italia. Ma qualche giorno prima l'Atalanta sarà già di scena a Varsavia per la prestigiosa Supercoppa Europea contro il Real Madrid. E ancora prima scatterà la Coppa Italia con squadra del calibro di Napoli e Torino impegnate nel primo turno il 10-11 agosto. E poi la nuova super Champions League, l'Europa League, la Conference League e il Mondiale per club a 32 squadre che chiuderà un'annata mai vista. LEA Inizio: 17-18 agostoSoste per Nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzoTurni infrasettimanali: da definire Fine: da definire SUPERCOPPA ITALIANA Semifinali: 3-4 gennaioFinale: 7 gennaioCOPPA ITALIA Turno preliminare: 3-4 agostoPrimo turno: 10-11 agostoSecondo turno: da definire Ottavi di finale: da definire Quarti di finale: da definire Semifinali: da definire Finale: da definire CHAMPIONS LEAGUE Prima giornata: 17-19 settembreSeconda giornata: 1/2 ottobreTerza giornata: 22/23 ottobreQuarta giornata: 5/6 novembreQuinta giornata: 26/27 novembreSesta giornata: 10/11 dicembreSettima giornata: 21/22 gennaioOttava giornata: 29 gennaioSpareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraioOttavi di finale: 4/5 e 11/12 marzoQuarti di finale: 8/9 e 15/16 aprileSemifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggioFinale: 31 maggioEUROPA LEAGUE Prima giornata: 25/26 settembreSeconda giornata: 3 ottobreTerza giornata: 24 ottobreQuarta giornata: 7 novembreQuinta giornata: 28 novembreSesta giornata: 12 dicembreSettima giornata: 23 gennaioOttava giornata: 30 gennaioSpareggi per la fase a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraioOttavi di finale: 6 e 13 marzoQuarti di finale: 10 e 17 aprileSemifinali: 1 e 8 maggioFinale: 21 maggioCONFERENCE LEAGUE Prima giornata: 3 ottobreSeconda giornata: 24 ottobreTerza giornata: 7 novembreQuarta giornata: 28 novembreQuinta giornata: 12 dicembreSesta giornata: 19 dicembreSpareggi per la fase a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraioOttavi di finale: 6 e 13 marzoQuarti di finale: 10 e 17 aprileSemifinali: 1 e 8 maggioFinale: 28 maggioSUPERCOPPA EUROPEA 14 agostoReal Madrid-Atalanta MONDIALE PER CLUB 15 giugno-13 luglio, le