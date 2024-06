Piace l’idea dell’aerospazio Pompignoli Lega | Ci vuole un assessorato ad hoc

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il consigliere regionale e candidato per laalle prossime amministrative a sostegno di Gian Luca Zattini, Massimiliano(foto piccola), lanciadi "prevedere per il prossimo mandato una deall’aerospazio". Un ragionamento che nasce da diverse dichiarazioni recenti. In primo luogo, l’assessore regionale Vincenzo Colla ha sottolineato che Forlì ha tutte le carte in regola per diventare "l’hub aerospaziale dell’intera Emilia-Romagna". Mentre il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, interrogato recentemente sul futuro del traffico aereo regionale, ha affermato che "il Ridolfi assumerà un ruolo dirimente nel nuovo piano nazionale degli aeroporti". Inoltre, nell’intervista pubblicata sul Carlino di ieri il sindaco Gian Luca Zattini ha rilanciato sul protocollo d’intesa sul polo aerospaziale tra Comune, Fondazione Cassa dei Risparmi, Università e Camera di Commercio: sarebbe pronto nei primi 100 giorni di mandato in caso di rielezione.