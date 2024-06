L’attaccante lascia l’Atletico Madrid con un messaggio criptico

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Memphis Depay ha detto che "manterrà quella conversazione per un'altra volta" in un annuncio che conferma la fine della sua carriera al, che ha suggerito "avrebbe potuto essere molto diverso".olandese Depay è arrivato all'Atleti dal Barcellona per circa 2,6 milioni di sterline nel gennaio 2023, ma è stato limitato a nove presenze in Liga nel 2023/24, segnando nove gol in 31 presenze in tutte le competizioni. Secondo quanto riferito, l'Atleti, quarto in classifica, aveva un'opzione per prolungare il contratto di Depay fino alla fine della stagione 2024/25, ma ha rito il 30enne.