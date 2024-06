Euro 2024 Gian Piero Ventura | Un grande in bocca al lupo a Spalletti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Alla Nazionale si può dare fiducia a prescindere. Ho allenatoe gli faccio uninal”. Queste le dichiarazioni dell’ex ct azzurroa margine di un evento organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro al ‘Royal Park I Roveri’, alle porte di Torino, in vista deglipei. “Se è arrivato in Nazionale al momento giusto? Sì – ha aggiunto – È arrivato dopo uno scudetto straordinario. I risultati determinano nel calcio”, ha spiegato l’ex tecnico del Torino che ha allenatoin una stagione alla Virtus Entella negli anni ’80. Alla guida della nazionale, però, le cose non andarono bene per l’ex Ct azzurro che fu eliminato dalla Svezia alle porte del Mondiale di Russia 2018. Dopo l’esperienza da commissario tecnico,ha allenato Chievo e Salernitana.