Bonus di Sostegno al Reddito per i lavoratori disoccupati | cos’è e come fare domanda per ottenerlo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Anche quest’anno iche hanno avuto contratti in somministrazione (gli ex interinali) e che attualmente sonopossono accedere al cosiddettoal, noto ancheSaR. Si tratta di una misura diprevista per chi ha perso il lavoro. Aiuto che corrisponde a un’indennità che va dai 780 euro a un massimo di 1000 euro al mese. Masi fa ad accedere al? Necessario presentare richiesta sul portale web di Formatemp (FTWeb). Non rappresenta però un requisito sufficiente per ottenere il sussidio l’aver precedentemente lavorato in somministrazione.Leggi anche: Super, il decreto è legge: via libera della Camera. Tutte le novità A chi spetta ilSaRappena accennato, ilSaR spetta ai cosiddetti ex interinali.