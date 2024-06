Atalanta quanto vale il 3° posto in Serie A battendo la Fiorentina|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 3 giugno 2024) 2024-06-02 11:56:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:-Fiorentina non ha nulla da dire in termini di verdetti per laA 2023/24, ma il recupero della 29esima giornata mette comunque in palio, solo per i bergamaschi, una manciata di milioni di euro. La classifica vede la la Fiorentina sicura dell’ottavoe della qualificazione in Conference League, mentre la Dea è quarta, già in Champions League, ma vincendo stasera può superare la Juventus al terzoIL TERZO– Arrivare al terzoin campionato16,8 milioni di euro. Cifra a cui si aggiunge anche una maggiore fetta dei ricavi da Champions League derivanti dal cosiddetto Market Pool Uefa: 5 milioni.