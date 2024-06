Amministrative tutto il peso della Bassa | in 130mila alle urne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024) A meno di una settimana dal voto, cresce l’attesa per leanche nellaBergamasca, dove si giocherà una “partita nella partita” fondamentale per definire il nuovo scacchiere politicoprovincia. Certo, in questa tornata mancheranno due “big” come Treviglio e Caravaggio, ma se messi insieme i numeri sono dirispetto: saranno infatti oltre 150 mila i cittadini(di cui circa 130 mila aventi diritto) interessati dal voto del prossimo weekend, che andrà a rinnovare le amministrazioni di 33 Comuni. Tra questi, la sfida più importante, sia per numeri che perpolitico, sarà a Romano di Lombardia, dove i giochi sono apertissimi e la possibilità di un ballottaggio tutt’altro che remota. gli elettori, dopo il doppio mandato di Sebastian Nicoli, dovranno decidere se garantire continuità al centrosinistra dando fiducia a Paola Suardi, oppure cambiare rotta scegliendo un esperto amministratore come Gianfranco Gafforelli, sostenuto da buona parte del centrodestra: occhio però a due outsider molto attivi durante la campagna elettorale come Mario Suardi, civico ma sostenuto anche da una parte di “dissidenti” di Fratelli d’Italia, e Luca Valcarenghi (anza Verdi e Sinistra).