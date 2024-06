Viadana-Petrarca Padova oggi in tv Finale Serie A Elite rugby 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Si disputa questo pomeriggio ladelladie al Lanfranchi di Parma si sfideranno per il trono d’Italia ile il. Una sfida che vede in campo la formazione che ha chiuso al primo posto la stagione regolare e i veneti, i migliori marcatori del torneo. Laper lo scudetto vedrà sfidarsi, per la prima volta nella storia del massimo campionato, il1970 e il. I mantovani vanno a caccia del secondo titolo della loro storia dopo quello conquistato nel 2002 mentre ilinsegue il quindicesimo titolo della propria storia: in caso di vittoria i tuttineri raggiungerebbero Treviso e si porterebbero davanti ai rivali di sempre del Rovigo dopo averli costretti ad abdicare nell’ultimo turno dei playoff.