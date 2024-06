Luigi Dall’Igna si gode la Ducati azzurra | Bagnaia determinato e Bastianini resiliente giornate scolpite nel marmo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Nel giorno della festa della Repubblica, un trionfo tutto italiano al Mugello con quattronei primi quattro posti del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, e le prime due del Team Factory con la livreadedicata agli impegni della Nazionale di calcio ai prossimi Europei e a tutti gli atleti del Bel Paese in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Ai microfoni di gpone.com, ne ha parlato il direttore generale diCorse,. La doppietta Francesco-Eneaha un sapore speciale: “Pecco ha fatto una partenza incredibile e si è dimostratonel voler vincere a tutti i costi questa gara.è stato, in un GP importante per lui“. Un week end alla fine della fiera da incorniciare per la scuderia di Borgo Panigale: “Giornatanel maramo.