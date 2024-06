Il Napoli Conte Kvara E Osimhen…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 2 giugno 2024)e il: di seguito un articolo al riguarso tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Antoniosarà il nuovo allenatore del. Ormai non ci sono più dubbi. Nelle prossime ore potrebbe già arrivare l’annuncio del presidente De Laurentiis. Il grande corteggiamento alla fine ha portato i frutti sperati e cosìfirmerà un contratto di 3 anni intorno ai 7 milioni di euro. Gli ultimi dettagli relativi alla composizione dello staff e dei diritti di immagine sono stati risolti., l’obiettivo di ADL Insomma l’avventura dialè pronta per cominciare. Le intenzioni di De Laurentiis sono evidenti. L’obiettivo è tornare subito a lottare per lo scudetto. E il primo passo che il club azzurro vuole fare è tratteneretskhelia.