Fiorentina-Italiano è addio | Vado via dopo tre anni fantastici Meritavamo un trofeo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Bergamo, 2 giugno 2024 – Vanno alla– reduce dalla cocente delusione per la sconfitta in finale di Conference League – gli ultimi tre punti della stagione di Serie A: i viola hanno infatti sbancato il Gewiss Stadium nel recupero del 29° turno battendo per 3-2 l’Atalanta. Tutti i gol sono arrivati in uno scoppiettante primo tempo. A passare in vantaggio con un colpo di testa vincente di Belotti al 6’. L’Atalanta ha però saputo reagire pareggiando prima con il gol di Lookman e poi con quello Scalvini – uscito nel finale per un problema al ginocchio –, che ha risposto al momentaneo 2-1 di Nico Gonzalez. L’ultima parola è però spettata a Belotti che, nei secondi conclusivi della frazione, ha suggellato la doppietta personale con il gol definitivo 2-3 toscano.