Blackout in tutta l’Ucraina bombe russe sui sistemi energetici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giugno 2024 –al buio. Dopo gli intensi bombardamenti russi della nottedi emergenza sono in corso in tutto il Paese, in particolare nella regione di Kiev. Colpiti i, si valutano i danni. A confermare la notizia le aziende per la fornitura di energia elettrica, citate da Rbc-Ukraine. Intanto, da Singapore, Volodymyr Zelensky accusa la Cina di aiutare la Russia a far fallire il vertice di pace in Svizzera del 15-16 giugno prossimi. Il presidente ucraino ringrazia Biden per l’ok all’utilizzo di armi americane in territorio russo e attacca Trump: “Vuole tregue? Diventerebbe presidente perdente”. Questa mattina l’Aeronautica militare di Kiev ha riferito di aver abbattuto 24 droni su 25 lanciati da Mosca.