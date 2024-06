Atalanta-Fiorentina 2-3 orgoglio viola nell' ultima di Italiano Esordio per Martinelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Firenze, 2 giugno 2024 - L'di campionato per laha il sapore della beffa, perché'attaccostavolta funziona tutto quello che non ha funzionato ad Atene. Doppietta di Belotti, gol in mezza girata di Gonzalez. Roba che in Grecia è parsa lontana anni luce. Certo, partita diversa, con tensioni e motivazioni diverse. Fa quasi sorridere paragonarle, maa domenica dellaresta questo: tre punti e un rammarico enorme., le foto della partita Ichiudono a 60 punti, lontani tre lunghezze dalla Roma e una dalla Lazio. Vittoria di Bergamo che amplifica anche il rammarico per il campionato.della gestione, il tecnico fa esordire tra i pali il giovane Tommaso Martii, classe 2006 di Piazza d'Azeglio.