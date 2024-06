Venezia-Cremonese i grigiorossi non possono sbagliare | una vittoria per la serie A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Cremona, 1 giugno 2024 – Il momento della verità è arrivato e non è più possibile fare calcoli. O meglio, lane dovrà fare uno soltanto e ben preciso, quello di andare a giocare in casa delper strappare lache rappresenta l’unico risultato utile per iper salire inA. I lagunari, oltre a poter contare sul fattore campo, avranno la possibilità di centrare la promozione anche in caso di parità al 90’ (non sono previsti né supplementari né rigori), una situazione della quale, ovviamente, la squadra di Stroppa dovrà tenere conto, mettendo in campo tutte le risorse rimaste al termine di questa stagione lunga e faticosa per non fermarsi proprio sulla linea del traguardo. Dall’andata che si è giocata giovedì sera sono trascorse poche ore e non è facile per i giocatori riuscire a recuperare le energie profuse nella combattuta sfida dello “Zini”.