TNA | Altri tagli al personale nei giorni scorsi

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 1 giugno 2024) Il 2024 è stato, finora, un anno decisamente denso di avvenimenti e, per certi versi, turbolento per la TNA. Dalla rinascita del brand, all’improvviso addio di Scott D’Amore, passando per una serie di debutti di grandi star ed altrettanti addii. Le “turbolenze” non sarebbero, però, ancora terminate. Mike Johnson di PWInsider riporta che, nei, la dirigenza di Anthem avrebbe licenziato diverse figure chiave del backstage. Il nome di punta è quello di Dave Sahadi, il quale lavorava per la compagnia dal 2019 come direttore creativo e, ancor prima di Anthem, era stato a capo delle trasmissioni televisive per 18 anni. Un altro nome “caldo” è quello di RD Evans, il quale svolgeva il ruolo di produttore ed era da tutti considerato il vero capo del team creativo.