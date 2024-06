Portofino affittata per una sera per il party esclusivo dei miliardari indiani | Bocelli canterà all’evento privato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Festa, festa e ancora festa. Prima del matrimonio del prossimo 12 luglio, i due promessi sposi Anant Ambani, figlio di Mukesh Ambani l’uomo più ricco dell’India e nono al mondo secondo Forbes, e Radhika Merchant, figlia di magnati, hanno deciso di celebrare le future nozze in giro per il mondo. Dopo una mega festa a Jamnagar, lo scorso gennaio, che ha visto la partecipazione di 1200 ospiti, con tanto di performance di Rihanna, i due hanno sceltocome location del prossimo evento. Ad annunciarlo la stessa amministrazione comunale con un post sui social.” e “”, previsto per oggi, sabato 1 giugno, nella piazzetta del Paese, scrive Il Secolo XIX si esibirà per i due sposi Andrea. Il concerto, sottolinea il quotidiano, durerà circa due ore, a partire dalle 21, e avrà come titolo Dolce Vita.