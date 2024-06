Piena collaborazione Italia-Ue sui chip

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 20.50 "L'sarà leader nella microelettronica in Europa". Con queste parole Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, dallo stabilimento STMicroelectronics di Catania,ha evidenziato come si siano creati posti di lavoro qualificati per oltre 3mila unità tra ingegneri e tecnici. Si tratta di "un caso di successo ditra l'azienda,la Commissione europea e il governono,nell'obiettivo comune di raggiungere l'autonomia strategica europea nella filiera del", ha detto Urso.