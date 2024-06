MotoGP classifica piloti aggiornata dopo Sprint Race GP Italia 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Ladel Mondiale diladel Gran Premio d’al Mugello. La vittoria fa a un super Francesco Bagnaia, che però domani dovrà fare i conti con la partenza dalla seconda fila a causa della penalità, secondo posto per Marc Marquez che ha tenuto a bada Jorge Martin, che mentre era terzo cade e perde dunque ben dodici punti nei confronti del campione del mondo in carica. Caduta anche per Bastianini: duro colpo per le sue ambizioni di titolo, resta quarto e si stacca dai rivali. Ecco la situazione. LAGPJorge Martin (Pramac Racing Ducati) 155 pt Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 128 pt Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 123 pt Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 101 pt Maverick Viñales (Aprilia Racing) 91 pt Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 89 pt Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 79 pt Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 77 pt Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 65 pt Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 44 pt Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 41 pt Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 31 pt Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 28 pt Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 28 pt Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 27 pt Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 21 pt Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 13 pt Joan Mir (Repsol Honda Team) 12 pt Johann Zarco (Honda LCR) 9 pt Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 pt Alex Rins (Monster Yamaha Team) 7 pt Takaaki Nakagami (Honda LCR) 7 pt Luca Marini (Repsol Honda Team) 0 ptGPSportFace.