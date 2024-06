Hanno sbagliato ecco chi avrei preso Sacchi durissimo col Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Esiste un calcio pre e dopo Arrigo. Un uomo che ha scritto la storia dello sport, rivoluzionando il ruolo dell'allenatore e la filosofia calcistica di mezza Europa. Tanto che alcuni dei più importanti tecnici a livello mondialedetto in più occasioni di essersi ispirati a lui: da Guardiola ad Ancelotti passando per Klopp, Pochettino e Sarri, tanto per citarne alcuni. Chi meglio del Vate di Fusignano per analizzare l'attuale momento della Serie A. Partiamo dalla Vecchia Signora: Giuntoli punta su Thiago Motta. È la scelta giusta? «Dico di sì. Thiago mi piace molto. È stato un bravo giocatore e diventerà un ottimo allenatore. A Bologna ha fatto benissimo. È uno stratega in un paese dominato dai tattici che giocano sulla difensiva e sugli errori degli altri.